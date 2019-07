Die Mercurius Real Estate AG und Partner D​omus Vivendi Group haben ihr Wohngebäude Bright Side II vollvermietet an die Hamburg Team Investment Management GmbH (HTIM) übergeben, die das Wohnprojekt Ende 2017 erworben hatten [wir berichteten]. Der Verkaufspreis für die Immobilie im zentrumsnahen Stadtteil Frankfurt-Gallus liegt bei 20 Millionen Euro.

.

Die Gesamtwohnfläche des Objektes, das in der Weilburger Straße gegenüber den denkmalgeschützten Adlerwerken liegt, beträgt rund 5.000 m². Der norddeutsche Investment Manager platziert das 66 Wohnungen umfassende Objekt in seinem Fonds „Hamburg Team Urbane WohnWerte“.



Alle Wohnungen wurden im Rahmen des „Frankfurter Programm für familien- und seniorengerechten Mietwohnungsbau“ erstellt. Die Einheiten​ richten sich vor allem an drei- bis fünfköpfige Familien sowie an Senioren. Mit dem Programm begegnet die Stadt Frankfurt am Main den steigenden Mietpreisen und wendet sich an Menschen, die trotz mittleren Einkommens Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche haben. Im Gebäude liegt auch eine rund 670 m² große Kindertagesstätte, die der Sozialpädagogische Verein Frankfurt zur familienergänzenden Erziehung e.V. betreibt.



Mercurius Real Estate und Domus Vivendi Group zeigen sich mit dem Projektverlauf äußerst zufrieden. „Wir freuen uns, dass wir das Projekt wie geplant vollvermietet abschließen konnten“, so Atilla Özkan, Vorstand Mercurius Real Estate.



Bright Side I mit 356 Einheiten hatten die beiden Projektentwickler dem Käufer HanseMerkur Grundvermögen AG bereits im Mai überreicht [wir berichteten].