Mercurius stockt Bestandsportfolio auf

Die Mercurius Real Estate AG hat ihr Bestandsportfolio in der Mainmetropole weiter aufgestockt. Rund 1.000 m² umfasst das Grundstück am Länderweg 41 im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen, das in den Besitz des Frankfurter Immobilienspezialisten eingeflossen ist. Auf dem Gelände steht derzeit eine Gewerbeimmobilie, die eine Schulungsstätte beherbergt.

Die nahe am Main gelegene Gegend rund um das Grundstück soll sich künftig in ein „urbanes Mischgebiet“ wandeln. So sieht es das Integrierte Stadtentwicklungskonzept 2030 der Stadt Frankfurt am Main vor. Zur Attraktivität des Standortes trägt auch die Nähe zum ÖPNV bei. Zu Fuß ist die S-Bahn-Haltestelle „Mühlberg“ in etwa fünf Minuten zu erreichen. Der Investor sieht daher großes Potenzial zur Weiterentwicklung des Grundstücks.