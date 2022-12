Mercurius startet Umbau in Rödelheim

Grünes Licht für ihre Pläne hatte die Mercurius Real Estate bereits im Oktober erhalten [wir berichteten]. Nun sind Mitte November die Umbauarbeiten am Projekt „Alexanderstraße 61“ gestartet. Aus einem ehemaligen Bürogebäude entsteht am Standort ein Wohn- und Geschäftshaus mit 34 Wohneinheiten.

.

Eine Gewerbefläche im Erdgeschoss mit 355 m² ist bereits für 20 Jahre vermietet. Der Verein Kinder.Bildung.Zukunft e.V. wird dort mit einer Kinderkrippe einziehen. Für die zweite Gewerbefläche mit 223 m² laufen derzeit Gespräche mit Interessenten.



Die Fassadensanierung trägt dazu bei, das Gebäude in ein KfW-Effizienzhaus 55 umzuwandeln. „Als lokal agierendes Immobilienunternehmen sehen wir uns in der Pflicht, den Ressourcenverbrauch in Frankfurt zu reduzieren. Statt eines Neubaus haben wir uns für eine Umwidmung der vorhandenen Fläche entschlossen, weil wir damit einen deutlich geringeren CO2-Ausstoß verursachen“, sagt Atilla Özkan, Vorstand von Mercurius Real Estate.



Das vierstöckige Gebäude, das Mercurius Ende 2018 von der HIH Invest Real Estate erworben hatte [wir berichteten], hat eine Gesamtmietfläche von 2.570 m². Die Konzentration liegt auf kleinteiligen Apartments mit einem und zwei Zimmern. Darüber hinaus gibt es Wohnungen mit bis zu vier Zimmern, teils im Maisonette-Typ. Die Fertigstellung des zwischen Nidda und Bahnhof Rödelheim gelegenen Objekts ist für das erste Quartal 2024 geplant.