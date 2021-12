Mercurius setzt ersten Spatenstich für Blue Wing Stuttgart

Mercurius Real Estate hat den ersten Spatenstich für sein jüngstes Büroprojekt in Filderstadt gesetzt. Der Projektentwickler plant das sechsgeschossige Gebäude mit 10.200 m² bis zum Sommer 2023 fertigzustellen. Die Baugenehmigung wurde bereits zu Beginn des Jahres erteilt [wir berichteten].

