Mercurius erwirbt Bürogebäude in Frankfurt-Rödelheim von Warburg-HIH

Die Mercurius Real Estate hat von der Warburg-HIH Invest Real Estate ein Bürogebäude in Frankfurt-Rödelheim übernommen, um damit ihren Immobilienbestand zu erweitern. “Derzeit freuen wir uns über einen bonitätsstarken Mieter, der die Räume als Büros nutzt“, sagt Atilla Özkan. Perspektivisch kann sich der Vorstand aber eine Umwandlung vorstellen. „Das Objekt ist für alle Nutzungsformen geschaffen, deswegen sehen wir uns für die Zukunft gut aufgestellt.“

Das Objekt in der Alexanderstraße 61 umfasst eine Gesamtmietfläche von rund 2.300 m² sowie 32 Tiefgaragenplätze, stammt aus dem Jahr 1950, wurde 2008 saniert und von der Warburg-HIH Invest Real Estate gemeinsam mit dem Gebäude Niddagaustraße 42 erworben [wir berichteten], das an einen anderen Investor verkauft worden ist.



Mercurius plant sein Bestandsportfolio in den kommenden Jahren auf rund 100 Millionen Euro ausbauen. Im Blickpunkt stehen klassische Mehrfamilienhäuser und Bürogebäude in Frankfurt und Umgebung, die über Ausbaupotential verfügen. Weitere Objekte aus dem Rhein-Main-Gebiet werden derzeit geprüft und stehen laut des Investors kurz vor dem Abschluss.