Mercurius RE erhält grünes Licht für Umbau in Rödelheim

Für das in 2018 erworbene ehemalige Bürogebäude in der Alexanderstraße in Rödelheim liegt nun seit Beginn des Monats die Baugenehmigung für den Umbau vor. Mercurius Real Estate plant ein KfW-Effizienzhaus mit 34 Wohneinheiten.

Das mit dem Frankfurter Architekturbüro B&V Architekten geplante Gebäude umfasst eine Gesamtmietfläche von 2.570 m². Diese verteilt sich auf 34 Wohneinheiten sowie zwei Gewerbeeinheiten. Das Gebäude liegt verkehrsgünstig in der Alexanderstraße 61, zwischen Nidda und Bahnhof Rödelheim, und wurde Ende 2018 vom Projektentwickler erworben [wir berichteten].



„Der Mietwohnungsneubau in Frankfurt geht weiter zurück. Deswegen gehen wir von einer sehr hohen Nachfrage aus“, sagt Atilla Özkan, Vorstand von Mercurius Real Estate. „An einem zentralen Standort entsteht innerhalb von 1,5 Jahren eine ESG-konforme Immobilie. Das macht unser Objekt zu einem attraktiven institutionellen Produkt.“



Die Fertigstellung des KfW 55 EE-Gebäudes ist für das erste Quartal 2024 geplant. Als Generalunternehmen hat Mercurius Real Estate die Antal Hochbau GmbH beauftragt.