Mercurius kauft ehemaliges Sport- und Fitnessstudio Unio

Der Investor hat sein Portfolio um den ehemaligen Sitz des Sport- und Fitnessstudio Unio im Herzen von Frankfurt-Sachsenhausen ergänzt. Das Fitnessstudio war dort 23 Jahre ansässig, musste dann aber schließen. Nun beherbergt das Objekt an der Schwanthalerstraße wieder ein Fitnessstudio.

.

Die Immobilie in der Schwanthalerstraße 48a ist rund 1.650 m² groß und vollständig an die Fritz Foundation GmbH Gruppe vermietet, die für ihre Fitnessstudio-Marke Fitseveneleven bekannt ist. Das Unternehmen betreibt im Gebäude ein Studio ihrer Marke „The Medical Gym“. Es verbindet klassisches Fitnesstraining mit physiotherapeutischer Behandlung. Das Gebäude mit markanter Glasfassade wurde 1996 gebaut und 2019 revitalisiert. Verkäufer ist die Eberhard Horn Designgruppe. Sie hatte Nai Apollo exklusiv mit dem Verkaufsprozess beauftragt.



Mercurius Real Estate schätzt den Kauf trotz der schwierigen Marktlage als lohnendes Investment für die Zukunft ein. Zwar sind Fitnessstudios derzeit pandemiebedingt geschlossen. Doch laut Mercurius wird sich die Branche, die vor der Pandemie boomte, schnell wieder erholen. Über viele Jahre sei die Mitgliederzahl der Studios bundesweit kontinuierlich gewachsen.



Hoch im Kurs steht das Konzept besonders bei Menschen, die bisher wenig Berührung mit sportlichem Intensivtraining hatten sowie bei Best Agern. Die zentrale Lage nahe dem Schweizer Platz mit U-Bahn-Anschluss macht den Standort auch für Berufstätige attraktiv, die nach Feierabend gut betreut Sport treiben möchten.