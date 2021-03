Mercurius erhält Baugenehmigung für Blue Wing

Mercurius Real Estate kann mit dem Bau seines neuen Immobilienprojekts beginnen: Das Frankfurter Unternehmen hat die Baugenehmigung für sein sechsgeschossiges Bürogebäude im Filder-Airport-Areal in unmittelbarer Nähe des Stuttgarter Flughafens erhalten. Derzeit laufen abschließende Verhandlungen mit einem Generalunternehmer, die einen Baubeginn noch im Sommer 2021 gewährleisten sollen. Die Fertigstellung von Blue Wing ist für das vierte Quartal 2022 geplant.​

.

Das Gebäude in der Rita-Maiburg-Straße verfügt über eine Gesamtmietfläche von 10.200 m² mit Tiefgarage sowie einen Innenhof und mehrere Dachterrassen. Für die Immobilie wird eine Zertifizierung nach Wired Score Platin angestrebt.



Dank direkter Autobahn- und S-Bahn-Anbindung ist die baden-württembergische Landeshauptstadt von Rita-Maiburg-Straß aus in kurzer Zeit zu erreichen. Durch den Filderbahnhof wird das Areal künftig an das ICE-Netz angeschlossen. Die Fahrt zum Stuttgarter Hauptbahnhof beträgt dann nur noch wenige Minuten. Entwickelt hat Blue Wing die Stuttgarter Blue Estate GmbH, die auch weiterhin für die Projektsteuerung verantwortlich ist.