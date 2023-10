Mercureim veräußert zwei weitere BMW-Autohäuser

Mercureim ist der vierte Autohaus-Verkauf in nur einem Monat gelungen. Mit zwei weiteren Verkäufen in den niedersächsischen Städten Delmenhorst und Verden (Aller) wechseln zwei weitere Autohäuser aus dem Portfolio des Mercureim-Fonds den Eigentümer.

.

Mit den Verkäufen der beiden BMW-Autohäuser in Delmenhorst und Verden (Aller) erhöht sich die Anzahl der vom Fonds verkauften Autohäuser auf vier Objekte innerhalb eines Monats. Beide Autohäuser sind seit vielen Jahren an BMW-Händler vermietet. Erst kürzlich gab der Mercureim-Fonds den erfolgreichen Verkauf von BMW-Häusern in den Städten Worms [wir berichteten] und Syke [wir berichteten] bekannt. Alle vier Objekte gehören seit 2018 zum Bestand der Fondsgesellschaft Mercureim EF1 Fünfte GmbH & Co. KG.



Das Autohaus in Delmenhorst wurde 2010 im Süden der Stadt erbaut und verfügt über eine Grundstücksfläche von 6.431 m². Die Immobilie liegt verkehrsgünstig in der Nähe der Autobahnanbindung Hasport am Niedersachsendamm 14. Das Grundstück ist nur 2 Minuten von der A28 entfernt, welche die Verkehrsader zu den Städten Oldenburg und Bremen darstellt, während der Flughafen Bremen für überregionale Ziele nur 20 Minuten entfernt ist. Neben dieser guten Anbindung an den Nahverkehr verfügt das Objekt über eine E-Ladestation und eine Autowaschanlage.



Das Autohaus in Verden (Aller) wurde bereits 1973 auf einer Fläche von 7.258 m² errichtet und 2012 modernisiert. Das Grundstück in der Industriestraße 8-10 liegt nördlich der Altstadt im Stadtteil Dauelsen, der durch Gewerbe und Industrie, aber auch durch Schulen und ein ruhiges Wohngebiet geprägt ist. Dort existiert ein hohes Kundenaufkommen, da das BMW-Autohaus direkt an der L215 („Hamburger Straße“) und in der Nähe der Ausfahrt der Autobahn Verden-Nord (A27) liegt.



Die Antuas AG war erneut beratend bei der Transaktion vermittelnd tätig.