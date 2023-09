Der Mercureim-Fonds hat das BMW-Autohaus im niedersächsischen Syke verkauft. Das Autohaus in der Nähe der Großstadt Bremen, das zum Portfolio der Mercureim EF1 Fünfte GmbH & Co. KG gehört, wurde an einen lokalen Abnehmer verkauft. Der Geschäftsmann ist in der Region verwurzelt und möchte anonym bleiben – zusätzlich wurde über

[…]