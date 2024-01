Mercureim-Fonds verkauft BMW-Autohaus in Ilmenau

Die Mercureim Group hat kurz vor Jahresende ihr fünftes Autohaus verkauft. Die Gewerbeimmobilie im thüringischen Ilmenau gehört zur Fondsgesellschaft Mercureim EF1 Fünfte GmbH & Co. KG, die zuvor schon ähnliche Immobilien in Delmenhorst, Verden, Syke sowie Worms veräußert hat.

.

Die Liegenschaft an der Ziolkowskistraße 7 wurde im Jahre 1996 gebaut und besitzt eine Grundstücksfläche von 5.641 m² und verfügt zudem sowohl über eine eigene Waschstraße, eine Werkstatt und einen Showroom. Besonders praktisch für Mieter und Kunden ist die direkt angeschlossene Tankstelle, die jedoch nicht Teil des Pakets darstellt. Die Werkstatthalle mit ca. 310 m² ist direkt daneben angeschlossen und gehört mit zum BMW-Autohaus.



Die Gewerbeimmobilie ist gut an den öffentlichen Personennahverkehr der Goethe- und Universitätsstadt Ilmenau angebunden: Eine Bushaltestelle ist in direkter Nähe, der Bahnhof in 2 Minuten, die Innenstadt und Hauptbahnhof in 5 Minuten mit dem PKW zu erreichen. Zudem liegt der Ortsteil Unterpörlitz nur wenige Kilometer von der Autobahn A71 entfernt, was es gut mit dem regionalen Netzwerk an Straßen verbindet.



Die Autohäuser befanden sich im Portfolio der Mercureim Group, die den Fonds 2017 mit dem Ziel der Optimierung aufgelegt hat. Ziel ist es, attraktive Rendite für deren Anleger zu erzielen. Das diversifizierte Portfolio besteht derzeit aus knapp 10 Gewerbeimmobilien in ganz Deutschland. Im Jahr 2020 wurde die Verwaltungsgesellschaft des Fonds Mercureim von Mimco CapitalL als Muttergesellschaft übernommen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich das verwaltete Vermögen des Fonds auf über 400 Millionen Euro verdoppelt.



Über den Kaufpreis und den Käufer wurde vereinbarungsgemäß Stillschweigen vereinbart. Aktuell stehen noch die BMW-Autohäuser in Weinheim (Baden-Württemberg) und Gera (Thüringen) zum Verkauf.