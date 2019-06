Mercureim Fonds erwirbt Deutsche-Bank-Sitz in Oberhausen

Paul-Reusch-Straße 43/Helmholtzstraße 37

Der zur Gruppe der Schweizer Jurag AG gehörende und in Luxemburg registrierte Mercureim EF1 Fonds hat das Büro- & Geschäftsgebäude Paul-Reusch-Straße 43/Helmholtzstraße 37 in der Innenstadt von Oberhausen erworben. Ankermieter des von einer Investmentgesellschaft mit Sitz in Eschborn verkauften Immobilie ist die Deutsche Bank AG. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Auf der Käuferseite war K&L Gates beratend tätig. Verkäuferseitig wurde die Transaktion durch Immoraum Real Estate Advisors vermittelt.

