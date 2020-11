Mercure Parkhotel Mönchengladbach eröffnet im Februar

Mönchengladbach bekommt ein Hotel der Accor Marke Mercure. Das von Ospidea Hotel Management GmbH geführte Haus soll im Februar 2021 eröffnen.

Das 4-Sterne-Hotel ersetzt das ehemalige Dorint Parkhotel Mönchengladbach am Kaiserpark. Das Mercure Parkhotel Mönchengladbach verfügt über 158 modern ausgestattete Zimmer auf insgesamt sechs Etagen. Mit 15 Meetingräumen für bis zu 200 Personen auf insgesamt über 1.000 m2, bietet das Hotel darüber hinaus viel Platz für Firmenevents und Geschäftstermine.



„Gemeinsam mit der Ospidea Hotel Management GmbH bauen wir unsere starke Präsenz in Nordrhein-Westfalen weiter aus. Wir werden das ehemalige Dorint Parkhotel Mönchengladbach trotz der aktuell herausfordernden Rahmenbedingungen rasch in unser Netzwerk integrieren und freuen uns auf das neue Mercure in Mönchengladbach, das alle Eigenschaften unseres Markenversprechens zu einem harmonischen Gesamtkonzept verbindet“, so Yannick Wagner, zuständig für Development bei Accor in der DACH-Region, zur Eröffnung des Mercure Parkhotel Mönchengladbach.