Meravis übernimmt Wohnprojekt von Magna in Ahrensburg

Die Meravis Wohnungsbau- und Immobilien GmbH hat von der Magna Real Estate AG eine Liegenschaft in Ahrensburg gekauft und setzt damit ihre geplante Wachstums­stra­tegie zur Portfolioerweiterung fort. Auf dem ca. 6.000 m² großen Grundstück, das im Zentrum der Stadt liegt, werden insgesamt fünf Gebäude mit einer Bruttogeschossfläche von rund 8.960 m² und 106 Wohnungen realisiert, davon 74 frei finanzierte und 32 öffentlich geförderte Einheiten, jeweils mit ein bis vier Zimmern. Mit dem gezielten Zukauf ist Meravis seinem avisierten Ziel näher gekommen, seinen Bestand in den Kerngebieten Hannover und Hamburg von 12.000 WE auf 15.000 WE in den kommenden fünf Jahren zu erhöhen.

