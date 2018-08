Meravis erreicht einen Jahresüberschuss von 17,8 Mio. Euro

Die Meravis Immobiliengruppe auf Wachstumskurs: Mit Abschluss des dreijährigen Konzernumbaus präsentiert sich Meravis seit Ende des Jahres 2017 als ganzheit­liches Wohnungsunter­nehmen am Immobilienmarkt. Sämtliche Immobilienbestände sind in eigenen Gesellschaften gebündelt – und die Weichen für die Wachstums­strate­gie 2023 gestellt. Innerhalb der kommenden fünf Jahre will Meravis seinen Woh­nungs­­bestand von aktuell rund 12.000 WE auf 15.000 WE in den Kerngebieten Hannover und Hamburg ausbauen.

.

Um dieses Wachstum zu finanzieren, hat der Konzern im Jahr 2017 erstmals in seiner Geschichte am Finanzmarkt Schuldscheine platziert. Das ursprünglich geplante Volumen von 50 Mio. Euro konnte aufgrund von Überzeichnung auf 80 Mio. Euro erhöht werden. Gezeichnet haben über­wie­gend institutionelle Investoren aus dem öffentlich-recht­lichen Sektor. Das frische Kapital soll zur Finanzierung der Wachstumsstrategie verwendet werden. Weitere liquide Mittel stammen aus dem Verkauf von 296 Miet­woh­nungen in NRW, die Meravis im Jahr 2017 an Vivawest veräußert hatte.



Die realisierten Transaktionen und eine optimierte Bewirtschaftung des Bestandsportfolios trugen im Jahr 2017 zu einem positiven Konzernergebnis bei: Der Überschuss betrug 17,8 Mio. Euro und übertraf das Vorjahresergebnis um 3,3 Mio. Euro. In die Modernisierung und Instand­haltung der Bestände hatte Meravis insgesamt 18 Mio. Euro (Vorjahr: 18,1 Mio. Euro) und damit rund 23,00 Euro pro m² investiert. Die Leerstandsquote betrug 1,2 Prozent und sank zum wieder­holten Mal. Die Fluktuation lag mit 8,9 Prozent wenige Prozentpunkte unter Vor­jahresniveau (2016: 9,6 %). Das Unternehmen beschäftigte rund 200 Mitar­bei­ter.



Ausblick 2018

Nach der Optimierung der Konzernstruktur kommt die Expansion: Meravis peilt für die kom­men­­den Jahre den Ausbau seines Immobilienportfolios in Hannover und Hamburg an und geht zuneh­mend strategische Partnerschaften und Unternehmensbeteiligungen ein.



Im Mai 2018 beteiligte sich der Immobilienkonzern beispielsweise mit 50 Prozent an der Projektentwicklungsgesellschaft Stadtquartier Gose­riede der Baum Unternehmensgruppe. Diese hatte das ehemalige Areal der Postbank in Hannover erworben. Gemeinsam planen die Pro­jekt­­ent­wickler die vollständige Neuentwicklung des 1973 errichteten Karrees im Zentrum der niedersäch­sischen Landeshaupt­stadt.



Parallel dazu beteiligt sich Meravis mit der „Interessensgemeinschaft Mitte“ (IG Mitte) am derzeit größten Bauvorhaben Niedersachsens, dem Kronsberg Süd in Hannover. Insgesamt sollen am Expo-Gelände rund 3.500 Wohnungen entstehen: Die in der IG Mitte zusam­mengeschlossenen lokalen Wohnungsunternehmen haben gemeinsam rund 98.000 m² Brutto-Baulandfläche erworben und wollen auf dem sogenannten Projektareal Mitte rund 1.280 Wohnungen, Reihenhäuser und Gewerbeflächen errichten. Meravis und die Delta Bau AG vertreten als Geschäftsbesorger die Pro­jektgesellschaft und sind federführend für die weitere Entwicklung und Durchführung des Projektes verantwortlich.



Im Baugebiet Wasserstadt Limmer, ebenfalls Hannover, realisiert die Immobiliengruppe gemeinsam mit der Wasserstadt Limmer Projektentwicklungs GmbH (WLEG) im ersten Bauab­schnitt des neu entstehenden Quartiers 116 Wohnungen. Der Baustart ist noch für das Jahr 2018 vorgesehen; die Fertig­stellung wird für das Jahr 2020 avisiert. Das gemein­same Grundstück erstreckt sich auf insgesamt vier Baufelder und umfasst eine Gesamt­größe von rund 8.000 m². Für die Realisierung der Bauvorhaben haben Meravis und die WLEG gemeinsam zwei Projekt­entwicklungsgesellschaften gegründet. Die Investitionssumme des Gesamtprojekts beträgt rund 30 Mio. Euro.



Auch in der Hansestadt Hamburg wird die Bautätigkeit forciert: 250 Wohnungen werden derzeit in Langenhorn und Niendorf geplant und errichtet. Gleichzeitig beteiligt sich Meravis mit dem Bauprojekt Jenyard in der Jenfelder Au an Hamburgs größtem Stadt­ent­wick­lungsprojekt östlich der Alster. Der Immobilienkonzern plant hier rund 120 Wohnein­heiten in einem Mix aus Geschosswohnungen, Maisonetten und Stadthäusern.