Mephisto und American Vintage eröffnen in Düsseldorf

CBRE hat zwei Einzelhandelsflächen mit einer Gesamtfläche von über 400 m² in Düsseldorf vermittelt. Der Schuhhändler Mephisto bezieht 200 m² in der Königsallee 92. Zudem eröffnet das Modeunternehmen American Vintage eine neue Filiale mit einer Fläche von 220 m² an der markanten Eckfläche in der Mittelstraße 10.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. CBRE Düsseldorf

Die Eröffnung des neuen Stores von Mephisto konnte bereits Ende Mai gefeiert werden. Vormieter der neuen Filiale war das Schmuckunternehmen Frey Wille, Eigentümer der Flächen ist ein institutioneller Investor. CBRE war zuvor auch bei der Anmietung des ehemaligen Mephisto Stores auf der Schadowstraße beratend tätig.



Im Sommer 2018 soll ebenfalls die Eröffnung des neuen American Vintage Stores in der Mittelstraße gefeiert werden. American Vintage, das seit einiger Zeit auf der Suche nach einem geeigneten Standort in Düsseldorf war, wurde von CBRE beraten, der Vermieter der Flächen, ein privater Eigentümer, von Reuland Immobilien. Vormieter der Verkaufsflächen war das italienische Schuhhaus Riccardo Cartillone.