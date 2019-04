Schuhanbieter Mephisto hat eine Ladenlokal mit einer Fläche von rund 120 Quadratmetern Mietfläche für die Repräsentanz in Top Lage an der Theatinerstraße 31 in München gemietet. Realkon Immobilien vermittelte den Deal zwischen dem Schuhambieter und dem Vermieter, einem Family Office.

[…]