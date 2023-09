Menerga zieht innerhalb Mülheims um

Mit einer ca. 1.450 m² großen Bürofläche hat die Menerga GmbH ein neues Office in Mülheim bezogen. Der Anbieter für industrielle Klimaanlagen war bereits im Umfeld ansässig und gezielt auf der Suche nach einem nahegelegenen Standort. Die neuen Flächen wurden bereits im Frühjahr und Sommer sukzessive bezogen.

Seit Mai sitzt die Menerga GmbH nun in der Immobilie Alexanderstraße 38, die sich im Eigentum einer Privatperson befindet. Der Umzug an den neuen Standort war laut Ruhr Real, die den Anmietungsprozess begleitet hat, aus dem Wunsch nach einer Verkleinerung entstanden: Das alte Gebäude war durch die verstärkte Homeoffice-Nutzung zu groß geworden. Mit ca. 1.450 m² besitzt die neue Fläche die ideale Größe und verfügt zudem über einen guten Grundriss und eine hohe Gebäudequalität. Durch die unmittelbare Nähe zum alten Standort entstand für die Mitarbeiter außerdem keine große Veränderung. Da kein Umbau von Nöten war, gestaltete sich der Umzug für das Unternehmen entsprechend unkompliziert und schnell.



„Eine wichtige Anforderung an den neuen Standort an der Alexanderstraße war, dass die Verlegung unsere Mitarbeiter so wenig wie möglich belastet. Durch die Nähe und den zeitnahen Umzug hat das sehr gut geklappt“, sagt Stefanie Bekes, Director HR bei der Menerga GmbH.