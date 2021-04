Melody Karaoke Bar mietet 300 m² in MyZeil

Die Melody Karaoke Bar eröffnet voraussichtlich im Herbst 2021 eine zweite Eventlocation in Frankfurt, zusätzlich zum ersten Standort in der Lahnstraße im Frankfurter Bahnhofsviertel. In der zweiten Etage des Shopping Centers MyZeil, Zeil 106, wurden bereits zum Jahresende 2020 ca. 300 m² angemietet. Eigentümer des MyZeil mit einer Verkaufsfläche von 44.000 m² und ca. 100 Shops ist ein Fonds der DWS. Das Shopping Center befindet sich im Management der ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG. JLL war für Melody beratend tätig und hat die Anmietung vermittelt.

