Meininger setzt Expansion in Spanien fort

Die Budgetkette Meininger gibt ihren zweiten Hotelstandort in Spanien bekannt. Nach dem Mitte 2024 angekündigten Auftakt in Barcelona folgt nun das Debüt in der Hauptstadt. Durch eine strategische Partnerschaft mit BNP Paribas Real Estate und Therus Investment entsteht an der Avenida del Mediterraneo 44, nur 500 Meter vom berühmten Retiro-Park entfernt, ein modernes Hybrid-Hotel auf über 7.700 m² mit 193 Zimmern, 691 Betten und 15 Parkplätzen. Die Eröffnung ist für Ende 2027 vorgesehen.

.

„Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit BNP Paribas Real Estate und Therus Investment unser zweites Meininger Hotel in Spanien umzusetzen, das gleichzeitig unser erstes Hotel in Madrid sein wird. Nach der für das kommende Jahr geplanten Eröffnung in Barcelona bauen wir damit unsere Präsenz in einem der wichtigsten Reisemärkte Europas weiter aus. Die zentrale Lage im Stadtteil Pacífico, nur wenige Gehminuten von Sehenswürdigkeiten und Verkehrsknotenpunkten entfernt, bietet die ideale Grundlage, um unser Hybrid-Konzept erfolgreich umzusetzen“, betont Ajit Menon, CEO, Meininger Hotels.



Das Meininger Hotel Madrid entsteht in unmittelbarer Nähe zur Plaza Conde Casal, zum Retiro-Park und zum Bahnhof Atocha. Die exzellente öffentliche Anbindung ist ein entscheidender Pluspunkt: Die Metrostation Conde de Casal (Linie 6) befindet sich direkt vor der Tür, der Flughafen Madrid-Barajas ist in etwa 45 Minuten erreichbar. Zahlreiche Buslinien bieten schnelle Verbindungen ins historische Zentrum. Das Viertel zeichnet sich durch eine hohe Lebensqualität, vielfältige Gastronomie und zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten aus.



„Dieses Hotelprojekt ist ein strategischer Beitrag zum Entwicklungsplan der Promotion-Sparte von BNP Paribas Real Estate in Spanien und stärkt gleichzeitig unsere Position im Hotelsegment in Europa. Auf der MIPIM 2025 vorgestellt, wurde das Projekt Meininger innerhalb von nur sechs Monaten realisiert, was die Effizienz der Partnerschaft unterstreicht”, sagt Antoine Mabilon, stellvertretender Generaldirektor Immobilienentwicklung bei BNP Paribas Real Estate.



Schon Mitte 2024 hatte die Budgetkette ihr Spanien-Debüt bekanntgegeben. Das Meininger Hotel Barcelona, das sich derzeit im Bau befindet, wird bis 2026 direkt gegenüber dem Messegelände Fira de Barcelona Gran Via, auf dem jedes Jahr über 150 Messen, Kongresse und andere Veranstaltungen ausgerichtet werden, realisiert. Der Neubau an der Carrer de la Botanica 41 wird mit Fertigstellung 162 Zimmer auf rund 6.000 m² sowie 30 Parkplätze bieten.