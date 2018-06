Meininger Hotels stellt Thomas Hagemann als neuen COO ein

Thomas Hagemann

© Anne Ciolfi Valluy

Die Meininger Hotels geben die Ernennung von Thomas Hagemann zum Chief Operating Officer, Europa, mit Wirkung zum 1. August 2018, bekannt. Er wird an den CEO Hannes Spanring berichten, im Meininger Board sitzen und von Berlin aus agieren, wo die Gruppe ihren Hauptsitz hat.

.

Hagemann ist dank seiner langjährigen Branchenerfahrung und einer bewährt positiven Bilanz neue Hotels zu eröffnen eine perfekte Ergänzung in Hinblick auf die langfristigen Expansionspläne der Meininger Hotels. In seiner Funktion als COO, Europa, wird er die Hotelbetriebe mehrerer Regionen sowie das Facility Management der Gruppe leiten. Hagemann hat eine Vielzahl von Hotels in über 20 Ländern in der Voreröffnungs-Phase erfolgreich betreut, mit stets perfektem Ergebnis. In seiner letzten Position als VP Technical & Pre-Opening Service der Radisson Hotel Group, mit Sitz in Singapur, stellte er sein bemerkenswertes Managment von Projekten unter Beweis, kultur- und nationalitätenübergreifend mit stets termin- und budgetgerechtem Abschluss.