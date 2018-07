Meininger Hotels haben zweites Haus in Mailand eröffnet

Am 30. Juli hat die Meininger Gruppe ein weiteres Haus in Mailand eröffnet. Der Neuzugang umfasst insgesamt 131 Zimmer sowie 475 Betten und liegt direkt am Piazza Monte Titano 10 gegenüber dem Bahnhof Lambrate. Es ist bereits das dritte Haus der Meininger Gruppe in Italien.

.

Das Meininger Milano Lambrate befindet sich in einem ehemaligen Bürogebäude welches in ein Meininger konvertiert wurde. Die 131 Zimmer und 475 Betten erstrecken sich über 8 Etagen und verfügen alle über ein eigenes Bad sowie eine Klimaanlage. Die Zimmertypen reichen vom klassischen Doppelzimmer über private Mehrbettzimmer bis hin zum Bett im Schlafsaal. Alle öffentlichen Bereiche, wie Rezeption, Lobby, Lounge, Frühstücksraum und Bar sowie die Gästeküche und Gamezone befinden sich im Erdgeschoss und Untergeschoss des Gebäudes. Als Inspiration für die Gestaltung des Meininger Milano Lambrate diente der Motorroller „Lambretta“, der einst in Mailand entwickelt und auch gefertigt wurde.



Das Meininger Milano Lambrate ist dank der unmittelbaren Nähe zum Bahnhof Lambrate hervorragend an den öffentlichen Nah- und Fernverkehr angeschlossen. So lässt sich Stadt schnell und bequem erkunden. Zum Mailänder Dom und der Mailänder Scala sind es gerade einmal 15 Minuten.



„Das ist bereits das dritte Meininger welches wir innerhalb kurzer Zeit in Italien eröffnen. Ende letzten Jahres haben wir mit der Eröffnung des ersten Meininger in Mailand nahe dem Bahnhof Garibaldi einen für uns komplett neuen Markt betreten und nun, 8 Monate später, betreiben wir bereits drei Meininger Häuser in Italien. Alle drei Häuser sind eine großartige Erweiterung unseres Portfolios, denn Italiens Großstädte sind aus vielerlei Gründen beliebte Reiseziele für Menschen aus aller Welt,“ freut sich Hannes Spanring, CEO der Meininger Hotels über die Eröffnung des Meininger Milano Lambrate. Neben den zwei Mailänder Häusern eröffnete die Meininger Gruppe im Mai dieses Jahres ihr erstes Haus in Rom.