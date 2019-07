Meininger Hotelgruppe kommt ins Kölner „Ovum“

Vor einem knappen Monat startete Fay Projects GmbH die Vermietung für das Quartier „Ovum“ nördlich der Aachener Straße (Stolberger Straße/Ecke Eupener Straße), das im Joint mit der Alfons & Alfreda Management GmbH entsteht [wir berichteten]. Heute wurde nun der Mieter für die Hotelfläche mit ca. 7.900 m² (BGF) und ca. 210 Zimmern verkündet. Die Meininger Hotelgruppe wird in das neue Quartier in Köln-Braunsfeld ab Herbst 2022 einziehen. Die Laufzeit des Mietvertrags beträgt 22 Jahre mit Option auf Verlängerung.

