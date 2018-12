Meininger gibt Pläne für erstes Hotel in den USA bekannt

Meininger Hotel Washington D.C

Die Meininger Hotels zieht es in die USA: Die Hotelkette hat einen langfristigen Pachtvertrag mit der Altus Realty unterschrieben, dem Eigentümer sowie Entwickler des Hotelgebäudes in Washington D.C. Mit 154 Zimmern und 616 Betten soll das neue Hotel voraussichtlich bereits Ende 2020 in der 35 New York Avenue im NoMa Viertel eröffnen.

Das Hotel erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 6921 m² und umfasst 13 Stockwerke. Dabei bleibt Meininger seinem Hybrid Konzept treu. So werden neben dem klassischen Doppelzimmer ebenso private als auch geteilte Mehrbettzimmer angeboten. Die öffentlichen Bereiche werden weiträumig über zwei Stockwerke verteilt: die große Lobby mit Rezeption, Lounge und Bar wird sich im Erdgeschoss befinden, Frühstücksraum, eine Gästeküche und eine Game Zone im ersten Obergeschoss.



’’Wir freuen uns sehr darüber, unser erstes Projekt in den USA in der Hauptstadt, Washington D.C., realisieren zu können. Eine Vielzahl an Schüler- und Jugendgruppen, welche die Stadt besuchen, die Fülle kultureller Angebote sowie Washington D.C. als politisches Zentrum der USA, machen die Stadt zum idealen Standort, um Meininger auf dem nordamerikanischen Markt einzuführen. Wir sind sehr stolz darauf, Altus Realty als erfahrenen Partner für dieses Projekt an unserer Seite zu haben’’, erklärt Hannes Spanring, CEO der Meininger Hotels.



Auch Ben Cary, SVP Development North America für Meininger, freut sich über die Zusammenarbeit mit Altus Realty. Am Projekt waren außerdem Fillat+Architecture, CBRE, Morrison & Foerster sowie LWHA beteiligt. ’’Wir freuen uns darauf, mit Meiningers Team zusammenzuarbeiten und ihren ersten Standort in den Vereinigten Staaten aufzubauen’’, so Gordon Fraley, ein Partner von Altus Realty über das Projekt. ’’D.C. ist die perfekte Stadt und NoMa ist das perfekte Viertel für Meiningers Konzept.’’



Meininger betreibt aktuell 24 Hybrid-Hotels in Europa. Insgesamt ist die Zahl der sich momentan in der Entwicklung befindlichen Projekte auf 13 angestiegen. Meininger expandiert weiter und prüft immer neue Möglichkeiten nicht nur in Europa und Nordamerika, sondern auch in Süd Asien.