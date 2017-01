Meininger expandiert im Ausland

Meininger erschließt mit einem neuen Projekt in St. Petersburg abermals einen neuen Markt. Derzeit betreibt die Budgetkette 16 Hotels in 10 europäischen Städten mit insgesamt 7025 Betten. Nun wurden weitere Verträge für den Markteintritt in Russland sowie die Erweiterung des Angebots in Brüssel unterzeichnet.

.

Meininger eröffnet erstes russisches Hostel

Die Hotelkette und der private Beteiligungsfonds Viym haben die Unterzeichnung einer gemeinsamen Management-Vereinbarung bekannt gegeben. Demnach werden die Meininger Hotels ihr erstes Hostel in Russland auf dem Areal des zu Viym gehörenden Nikolskiye-Ryady-Projekts in St. Petersburg eröffnen. Das Hybridhotel - geführt von Holiday Inn und Meininger Hotels - wird über 158 Zimmer auf einer Gesamtfläche von 7.300 m² verfügen. Die erwarteten Gesamtkosten des Nikolskiye-Ryady-Projekts, einschließlich der beiden Hostels von Meininger und Holiday Inn, betragen rund 47 Millionen Euro (50 Millionen US-Dollar). Lesen Sie mehr ...



Zweites Hotel in Brüssel

Die Meininger Hotels und die Nelson Canal haben den Vertrag für ein neues Hotel in Brüssel unterzeichnet. Dieses wird sich auf der Rue Bara 101 nahe des größten Brüsseler Bahnhofs „Gare du Midi“ befinden. Der Neubau, mit einer oberirdischen Bruttogeschossfläche von 6.700 m² wird über 150 moderne Zimmer mit insgesamt 668 Betten verfügen. Die Eröffnung ist für das vierte Quartal 2018 geplant. Es wird das zweite Hotel der Meiniger Gruppe in Brüssel sein. Lesen Sie mehr ...