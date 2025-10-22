Meinestadt.de mietet 1.100 m² Bürofläche in Köln

Die Meinestadt.de GmbH hat eine Bürofläche von rund 1.118 m² in der Auferstehungskirche auf der Jülicher Straße in Köln angemietet, die für die Anforderungen des Mieters ausgebaut werden. Der Standort bietet den Mitarbeitenden, wie auch Geschäftspartnern eine attraktive Arbeitsumgebung mit einer Vielzahl an Gastronomie- und Dienstleistungsangebote im direkten Umfeld. Larbig & Mortag Immobilien war bei der Vermittlung des Mietvertrags maßgeblich beteiligt.

