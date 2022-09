Mein Real verlängert auf 10.200 m² im Neustadt Centrum

Die DIC Asset AG hat zwei Mietverträge über rund 11.000 m² im „Neustadt Centrum“ in Halle langfristig verlängert. „Wir freuen uns, dass wir mit beiden Mietern auch Investitionen in mehr Nachhaltigkeit vereinbaren konnten“, kommentiert die Vorstandsvorsitzende Sonja Wärntges.

Mit dem Ankermieter „Mein Real“ (ehemals „Real“) unterzeichnete die DIC einen Mietvertrag über rund 10.200 m² Handelsfläche bis zum Jahr 2036. Beide Unternehmen haben umfangreiche Investitionen in die Modernisierung der Handelsfläche beschlossen.



Der Buchhändler Thalia hat seinen Vertrag über eine Fläche von 700 m² für weitere sechs Jahre verlängert. Der Mieter wird die komplette Beleuchtung auf LED umstellen.



DIC hat im Neustadt Centrum bereits vor Verlängerung der Verträge ressourcenschonende Umbaumaßnahmen begonnen und die Beleuchtung des Parkhauses auf LED umgestellt. Kosten und Verbrauch konnten dadurch um über 50 % verringert werden. „Gerade in diesen Zeiten schafft die DIC mit Investitionen in die Energieeffizienz eines Gebäudes hochattraktive Flächen für energieintensive Unternehmen wie den Lebensmittelhandel“, sagt Karsten Pudzich, Manager bei „mein Real“.



Das multifunktionale Shopping-Center in der Neustädter Passage 17d, das die DIC Asset im Jahr 2016 erworben hatte [wir berichteten], wurde bereits im Jahr 2000 eröffnet. Es bietet den Kunden aus der Region neben Handel, Gastronomie und einem modernen Multiplexkino mit acht Kinosälen auch Arztpraxen und weitere Dienstleistungen. Die Gesamtfläche beträgt 30.700 m² bei einer EPRA-Leerstandsquote von 1,8 %. Im eigenen Parkhaus befinden sich ca. 933 Stellplätze. Pro Tag frequentieren im Schnitt rund 12.000 Besucher aus dem Einzugsgebiet das Neustadt Centrum.