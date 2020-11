Meilenstein für die MesseCity Köln: KPMG wechselt ins Deutzer Businessquartier

Die MesseCity Köln vermeldet einen weiteren prominenten Neuzugang: Nach über dreißig Jahren am Barbarossaplatz, entschied sich die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ihre örtliche Dependance in das Businessquartier MesseCity Köln zu verlegen. Vergangenen Monat unterschrieb das Unternehmen den Vertrag über 19.700 m² Mietfläche mit den projektverantwortlichen Joint-Venture Partnern ECE und Strabag Real Estate (SRE).

