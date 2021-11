Mehrheitsaktionär Starwood verlangt von CA Immo Sonderdividende

Der Mehrheitsaktionär Starwood, der rund 57 Prozent an der CA Immo hält, fordert eine Sonderdividende in Summe 5,00 Euro je ausgegebener Aktie, die in zwei Tranchen von je 2,50 Euro pro Aktie im Dezember 2021 und im März 2022 ausgezahlt werden sollen.

.

Wie das Unternehmen heute mitteilte, stellt der Mehrheitsaktionär SOF-11 Klimt CAI S.à r.l., ein Starwood-Vehikel, die Forderung eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Nach den Beschlussvorschlägen sollen die Ausschüttungen in zwei Tranchen erfolgen: Eine erste unbedingte Sonderausschüttung („Basiszusatzdividende“) soll in Höhe von 2,50 Euro je ausgegebener Aktie am 15.12.2021 zur Auszahlung an die Aktionäre gelangen. Eine zweite Sonderausschüttung („Superdividende“) in Höhe von ebenfalls 2,50 Euro je ausgegebener Aktie soll aufschiebend bedingt beschlossen und am 15.03.2022 zur Auszahlung an die Aktionäre gelangen. Der Anspruch auf diese Superdividende und deren Auszahlung stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass kein gesetzlich zwingendes Ausschüttungsverbot wirksam oder anwendbar ist und die Gesellschaft am Dividenden-Zahltag über die erforderliche Liquidität für die Ausschüttung der Superdividende verfügt.