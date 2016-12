Mehrgeschossige Logistikzentren gewinnen an Bedeutung

Eingeschränkte Flächenverfügbarkeit, hohe Bodenpreise und der Trend zu effizienteren Logistikstandorten führen in der Industrie- und Logistikbranche zu einer steigenden Nachfrage nach vertikalen Flächenlösungen. Dieser Trend wird durch das rasante Wachstum des Online-Handels, sich verändernde Kundenanforderungen und die Zunahme von Automatisierungstechniken getrieben. Dies ist das Ergebnis eines aktuellen Reports von CBRE.

„Vertikale Lösungen für Logistikflächen sind an sehr teuren Standorten in dichtbesiedelten Städteregionen und Stadtstaaten, wie beispielsweise in Singapur, am effizientesten und wir erwarten eine Fortsetzung dieser Entwicklung auch in Europa“, sagt Machiel Wolters, Head of Industrial & Logistics EMEA Researc...

[…]