Wealthcap kauft für Spezial-AIF Mehrfamilienhauskomplex in München-Laim

Wealthcap hat im Rahmen seiner Partnerschaft mit Domicil Real Estate AG ein weiteres Objekt für den Spezial-AIF „Wealthcap Wohnen Spezial-AIF 1“ erworben. Entwicklerin und Verkäuferin des 2022 fertigzustellenden Mehrfamilienhauskomplexes im Stadtteil Laim ist die Strabag Real Estate GmbH.

Neben Apartments und Wohneinheiten integriert das Objekt Büro- und, Gemeinschaftsflächen sowie eine Tiefgarage. Die Transaktion der rund 6.500 m² vollvermieteten Gesamtfläche wurde im Rahmen eines Asset-Deals durchgeführt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Die Domicil Real Estate AG übernimmt in der Partnerschaft Leistungen rund um An- und Verkauf, während Wealthcap insbesondere die wirtschaftliche Performance inklusive der Transaktionsentscheidung verantwortet. Bei dem Mehrfamilienhauskomplex handelt es sich um das letzte Wohnobjekt, das in den Fonds eingebracht wird. Das angestrebte Investitionsvolumen von 200 Millionen Euro ist damit erreicht.



„Für den Wealthcap-Fonds suchten wir Objekte in stabilen oder wachsenden Städten mit einer nachhaltigen Perspektive der Mikrolage. Dabei standen vor allem Gebäude mit hoher Vermietungsquote und Objektqualität im Fokus“, erklärt Andre Schmöller, Chief Investment Officer der Domicil Real Estate AG.



,,Das Objekt liegt in der Nähe des Münchener S-Bahnhofs Hirschgarten. Mit dem ÖPNV als auch mit dem Pkw lässt sich das Münchener Zentrum in rund zehn Minuten erreichen. Die Grünflächen Hirschgarten und Schlosspark Nymphenburg sind fußläufig erreichbar', erläutert Kersten Waltz, Bereichsleiter Strabag Real Estate München.



,,Unser erster Wohnen-Fonds ist damit voll investiert. Mit dem letzten Ankauf in München haben wir erneut einen zukunftsstarken Standort ergänzt, der nachhaltig Potenzial und Perspektive für institutionelle Investoren aufweist'', erklärt Achim von der Lahr, Geschäftsführer von Wealthcap.



Bei der Transaktion war das Residential-Team von Colliers International Deutschland vermittelnd tätig. Für den Käufer übernahm Arnecke Sibeth Dabelstein die rechtliche Beratung. Die Kanzlei GSK Stockmann war für den Verkäufer beratend tätig.