Mehrfamilienhaus in Hamburg-Hamm wechselt den Eigentümer

Ein gepflegtes Mehrfamilienhaus in Ecklage in Hamburg-Hamm wechselte den Besitzer. Das Objekt, das sich in einem sehr guten Erhaltungszustand befindet, wurde 1917 erbaut und in den 50er Jahren teilweise wiederaufgebaut. 2014 entstanden im Zuge des Dachgeschossausbaus acht weitere Einheiten, so dass sich im Objekt auf 1.842 m² insgesamt 28 Wohnungen mit gefragten Größen zwischen 31 m² und 87 m² befinden - teilweise mit straßenseitigen Balkonen. Zinshausteam & Kenbo vermittelte das Objekt eines privaten Eigentümers an den neuen Besitzer, der das Objekt ebenfalls als Privatperson erwarb.

