Mehrfamilienhaus in Düsseldorf-Rath wechselt Eigentümer

Die Madsack Immobilien Gruppe vermittelte den Verkauf des Hauses Jean-Paul-Straße 17 mit insgesamt 6 Wohneinheiten die sich auf knapp 498 m² Wohnfläche verteilen. Der neue Eigentümer, eine Immobiliengesellschaft, will das in 1962 errichtete Mehrfamilienhaus aufwerten und als Eigentumswohnungen wieder am Markt platzieren. Über die genaue Summe des Kaufpreises wurde beidseitiges Stillschweigen vereinbart. Der Kaufpreisfaktor lag beim knapp 25-Fachen der Jahresnettomiete.

