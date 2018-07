Mehrere Wohngebäude in Hamburg verkauft

Mehrfamilienhaus in Hamburg-Eidelstedt (1 / 2)

In Hamburg wurden zwei vermietete Mehrfamilienhäuser an private Investoren verkauft. Zinshausteam & Kenbo waren bei beiden Transaktionen vermittelnd tätig.

Häuserzeile in Hamburg-Eidelstedt

Das voll vermietete Mehrfamilienhaus in Hamburg-Eidelstedt verfügt über neun Wohnungen, die sich auf eine Gesamtfläche von 514 m² verteilen. Das gepflegte Objekt wurde 1953 erbaut und laufend instand gehalten, Dach und Fassade wurden 2017 saniert. Zinshausteam & Kenbo vermittelte das Objekt zweier Hamburger Kaufleute an einen Privatinvestoren, ebenfalls aus Hamburg.



Mehrfamilienhaus in Hamburg-Harburg

In dem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Harburg befinden sich auf rund 846 m² Gesamtfläche 12 Wohnungen, wovon eine frei geliefert wurde. Das Objekt mit zwei Hauseingängen wurde 1900 erbaut. Das Objekt eines dänischen Immobilienunternehmens wurde an einen Hamburger Privatinvestor vermittelt.