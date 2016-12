Mehr Strahlkraft für Galeria Kaufhof Aachen

Galeria Kaufhof Aachen

Gute Nachrichten für die Galeria Kaufhof in der Aachener Adalbertstraße! Nach dem Vorbild der Kaufhof-Filiale an der Düsseldorfer Königsallee wird das Kaufhaus in 1A-Lage bis zum Jahr 2018 in mehreren Schritten zum Warenhaus der neuen Generation umgebaut und erhält so ein umfassendes Facelifting. „Unsere Kunden sollen sich künftig beim Shoppen noch wohler fühlen“, betonte Filialgeschäftsführer Günther Knie. Die Sortimente werden deutlich ausgebaut und die persönliche Beratung ausgeweitet. Neue internationale Modemarken sollen künftig wieder jüngere Zielgruppen anlocken.

Während der Umbauphase wird die Verkaufsfläche um rund 6.000 m² auf dann 21.000 m² erweitert. Die ehemalige Saturn-Fläche direkt gegenüber der Filiale wird in das Konzept integriert und zur „Bühne für ein hochwertiges Markenportfolio“. Die Galeria Kaufhof wird viele Marken integrieren, die bisher im Trendkaufhaus Lust for Life zu finden waren, das – wie bereits im April 2016 angekündigt – Ende Juni 2017 seinen Standort aufgeben wird.



Die Kaufhof-Filiale in der Shoppingmetropole Aachen hat mit ihrem Standort im Dreiländereck eine besondere Strahlkraft. „Sie zieht Menschen aus der Region sowie aus den Niederlanden und Belgien an. Mit der Neuausrichtung und der Erweiterung bieten wir unseren Kunden ein erstklassiges Markenspektrum und eine inspirierende Einkaufsatmosphäre, die unter den Galeria-Kaufhof-Filialen vergleichbaren Formats absolut herausragend sein werden“, kündigte Olivier Van den Bossche, Vorsitzender der Geschäftsführung der Galeria Kaufhof GmbH an.



Im Hauptgebäude werden nach Abschluss des Umbaus die Damenmode (rund 3.000 m²) und die Herrenmode (rund 2.500 m²) mit zahlreichen Premium-Marken beheimatet sein. Im Erdgeschoss glänzen Beauty, Schuhe und Handtaschen – im neuen Look des Dream-Concepts. Darüber hinaus wird die Lebensmittelabteilung vom Untergeschoss ins Erdgeschoss ziehen. Das Dinea Restaurant wird sich im Zuge des Umbaus in das Gastronomiekonzept „Leonhard’s“ verwandeln. Im Untergeschoss präsentieren sich Leder- und Schreibwaren sowie Damenwäsche. Auf den ehemaligen Saturn-Flächen gegenüber dem Hauptgebäude präsentieren sich nach dem Umbau auf insgesamt rund 6.000 m² Haushaltswaren und Heimtextilien, Spielwaren und Kindermode sowie Sport auf jeweils einer eigenen Etage. Die Arbeiten hierfür haben bereits begonnen, der Umbau im Haupthaus startet zu Beginn des nächsten Jahres. Die komplette Modernisierung erfolgt während des laufenden Betriebs.