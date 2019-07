Mehr Hotelinvestments in Wien als in einigen deutschen Top-Städten

Im ersten Halbjahr 2019 wurden am österreichischen bzw. Wiener Hotelinvestmentmarkt rund 490 Millionen Euro investiert, am deutschen Hotelinvestmentmarkt wurde ein Transaktionsvolumen von 1,64 Milliarden Euro umgesetzt. Während in Österreich ein Investitionsplus von fast 700% erreicht wurde, ist der deutsche Markt 14% unter dem Niveau des ersten Halbjahres 2018 geblieben.

.

Nach dem Rekordjahr 2016 ist 2019 bereits zum Halbjahr das zweitstärkste Hotelinvestmentjahr in Österreich. Mit 490 Millionen Euro Investmentvolumen liegt Wien im Städtevergleich mit Deutschland weit voran: dort war im ersten Halbjahr Köln bei Hotelinvestoren am gefragtesten und konnte einen Wert von 223 Millionen Euro erreichen.



„Hotels waren im ersten Halbjahr 2019 die zweitstärkste Assetklasse – nach Büros – in Wien. Der Anteil sollte sich bis zum Jahresende allerdings wieder relativieren, da wir mit weniger Hotel Investments im zweiten Halbjahr rechnen“; so Georg Fichtinger, Head of Investment Properties bei CBRE Österreich, der nach wie vor Wien als Top Destination in Österreich bezeichnet: „Die Investoren wandern kaum in andere Städte in Österreich ab, sondern fokussieren nach wie vor stark auf die Hauptstadt“.



„Besonders in den deutschen Top-Märkten gibt es viel zu wenige Objekte oder Projektentwicklungen zu kaufen“, erklärt Olivia Kaussen, Head of Hotels bei CBRE in Deutschland. „Wer in Hotels investieren möchte, muss zwangsläufig in B und C Städte ausweichen – und genau das tun die Investoren vermehrt.“ Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018 ist der Marktanteil der Top-7-Städte um 40 Prozentpunkte auf 53% zurückgegangen.





Top-Hotelinvestmentmärkte Deutschland + Österreich (in Mio. Euro) H1 2018 H1 2019 J/J Wien 64 494 691 % Berlin 402 176 -56 % Düsseldorf 57 78 36 % Frankfurt 100 106 7 % Hamburg 273 101 - 63 % München 344 130 - 62 % Köln 183 223 22 % Stuttgart 100 67 - 33 % Top 7-Städte 1459 880 - 40 %

„Unter dem Strich werden die Eigentümer von Hotelimmobilien in Deutschland internationaler“, so Kaussen. Bei den Käufern sind internationale Investoren mit 51% zwar nur leicht in der Mehrheit, dafür dominieren bei den Verkäufern mit 67% deutsche Eigentümer. „Dieser Trend dürfte auch weiter anhalten, denn der weitaus größte Teil der Projektentwickler ist Deutsch und es befinden sich deutschlandweit sehr viele Hotels in Bau und Planung“, ergänzt Kaussen. Projektentwicklungen machten im ersten Halbjahr 43% des Hoteltransaktionsmarktes aus.Auch in Wien sind ausländische Investoren sehr aktiv. So ging der größte Hotel Deal mit einem Volumen von 330 Millionen Euro – der Verkauf des Hilton am Stadtpark – an südkoreanische Investoren.Im Jahr 2019 ist in Deutschland ein Transaktionsvolumen von knapp 4 Milliarden Euro und damit ungefähr auf dem Vorjahresniveau möglich. „Die Dealpipeline ist gut gefüllt und das Interesse der Investoren ungebrochen hoch“, so Kaussen.„Hotels als Assetklasse bleiben spannend. Bis 2022 sollen in Wien an die 6.000 neue Hotelzimmer fertiggestellt werden, sodass wir mit weiteren potenziellen Investmentprodukten rechnen“, so Fichtinger.