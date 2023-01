Mehr Crash als Rally zum Jahresabschluss

Der deutsche Investmentmarkt für Handelsimmobilien schloss das Jahr 2022 mit einem Transaktionsvolumen von etwa 8,3 Mrd. Euro ab (- 7 % ggü. 2021). Dabei spiegelt das Abschlussquartal die schleppende Dynamik am Handelsinvestmentmarkt passend wider: Knapp 1,4 Mrd. Euro (- 48 % ggü. Vorjahresquartal) wurden im 4. Quartal umgesetzt. Damit war es nicht nur das umsatzschwächste Quartal im vergangenen Jahr, sondern auch das Abschlussquartal mit dem geringsten Transaktionsvolumen seit 2009.

.

„Die Phase der Preisfindung am Handelsimmobilienmarkt ist noch nicht abgeschlossen. Nach wie vor liegen die Preisvorstellungen von Käufern und Verkäufern auseinander. In Kombination mit dem unsicheren Zinsumfeld sehen wir am Investmentmarkt eine Art Stillhalteabkommen. Allerdings blicken die Investoren auch kritisch auf den Nutzermarkt. Die anhaltende Krisenstimmung schürt die Sorge vor Insolvenzen im Handel. Daher dürfte die Lage am Handelsimmobilienmarkt weiter angespannt bleiben und wir erwarten für die ersten Monate zurückhaltende Investmentaktivität.“, kommentiert Jörg Krechky, Head of Retail Investment Services Germany bei Savills.



Shopping-Center dominieren

Erstmals seit 2016 dominierten Shopping-Center (27 % Volumenanteil) das Transaktionsvolumen am Investmentmarkt für Handelsimmobilien und verzeichnen ein Umsatzplus von 171 % im Vergleich zum Vorjahr. Das Ergebnis ist jedoch der Milliardenübernahme des börsengelisteten Shopping-Center-Spezialisten Deutsche EuroShop durch den Finanzinvestor Oaktree geschuldet [wir berichteten]. Mit 457 Mio. Euro (+ 19 % ggü. 2021) steigerte sich auch das Umsatzvolumen der Kauf-/Warenhäuser im Vergleich zum Vorjahr. Nahezu stabil bliebt das Transaktionsvolumen der Geschäftshäuser mit 1,8 Mrd. Euro (- 2 % ggü. 2021). Den stärksten Volumenrückgang hatten indes Fachmarkzentren (1,9 Mrd. Euro) und Supermärkte/Discounter (1,1 Mrd. Euro) mit - 22 % bzw. - 62 % zu verzeichnen.



„Bei lebensmittelgeankerten Objekten konnten wir im vergangenen Jahr beobachten, dass die Diskrepanz der Kaufpreisvorstellungen besonders groß war. Mit einsetzender Zinswende war das hohe Preisniveau in dem Segment nicht mehr zu halten und ein rückläufiges Investmentvolumen ist nun die Folge. An Nachfrage hat das Segment allerdings nicht eingebüßt, denn an den attraktiven Fundamentaldaten hat sich nichts geändert. Vielmehr haben sich durch die Zuwanderung zusätzlich stabilisierende Effekte für die Nahversorgung ergeben. Das Segment wird daher weiterhin den Investmentmarkt stützen, allerdings auf einem niedrigeren Preisniveau.“, erläutert Rebecca Hummel, Senior Consultant Research bei Savills Germany.



Belastbares Renditeniveau vermutlich erst in zweiter Jahreshälfte

Im 4. Quartal konnte Savills über alle Nutzungsarten hinweg einen weiteren Anstieg der Spitzenrenditen verzeichnen, der zwischen 25 und 50 Basispunkten liegt. Wie zuvor weist Savills Renditespannen aus, um die unterschiedlichen Preisvorstellungen zwischen Käufern und Verkäufern abzubilden. So liegt die Spitzenrendite für Supermärkte und Discounter nun bei 4,1 % - 4,5 % (Q3: 3,6 % - 4,0 %) und bei Fachmarktzentren bei 4,3 % - 4,7 % (Q3: 3,9 % - 4,3 %). Die Spitzenrendite für Shopping-Center stieg von zuvor 5,1 % - 5,5 % auf nun 5,3 % - 5,7 % und bei Geschäftshäusern von vormals 3,2 % - 3,6 % auf 3,5 % - 3,9 %. Krechky äußert sich zur weiteren Renditeentwicklung wie folgt: „Für einen liquideren Markt ist es dringend erforderlich, dass sich die Kaufpreise konsolidieren. Wir rechnen damit in der zweiten Jahreshälfte“, und führt weiter aus: „Bestandshalter hatten in den vergangenen Monaten bis auf wenige Ausnahmen scheinbar keinen Verkaufsdruck. Diese Situation könnte sich aufgrund auslaufender Finanzierungen oder zu liquidierender Fonds ändern und mehr Produkt auf den Markt bringen. Gleichzeitig dürfte das zu erwartende stabilere Zinsumfeld die Kaufbereitschaft der Investoren steigern. Preise und Nachfrage werden sich allerdings auf einem niedrigeren Niveau einpendeln – insbesondere risikoaverse Investoren dürften sich abseits des Nahversorgungssegments am Handelsimmobilienmarkt bedeckt halten.“



Flächenkonsolidierung wird 2023 prägen

Obwohl die Belastungsfaktoren durch die COVID-19-Pandemie allmählich abflauten, blieb die angespannte Lage für den Einzelhandel weiter bestehen. Der anhaltende reale Kaufkraftverlust der Privathaushalte und der Kostendruck der Händler lassen auch weiterhin kaum Spielraum für eine Erholung der Handelsumsätze. Insolvenzen und weitere Flächenkonsolidierung dürften die Folge sein und damit verbunden ein erhöhtes Leerstandrisiko und Mietausfälle am Handelsimmobilienmarkt. Dies dürfte die Risikowahrnehmung der Investoren und Finanzierungsinstitute zusätzlich schärfen. Den Anfang wird der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof machen, wenn im Januar die Standortschließungen bekannt werden [wir berichteten]. „Mit bis zu 90 Schließungen dürfte das für zahlreiche Kommunen zusätzlichen Leerstand bedeuten. Und das in Objekten, die aufgrund ihrer unflexiblen Architektur kaum oder nur unter hohem Kosteneinsatz umgenutzt werden können. So ist bereits jetzt für einige Standorte wie in Köln oder Frankfurt Abriss und Neubau der Plan. Es werden vermutlich nicht die einzigen bleiben“, so Krechky.



Die Umwidmung überflüssiger Handelsflächen wird damit zum Gebot der Stunde, das gilt nicht nur für den angeschlagenen Warenhauskonzern. Das zunehmend mehr Nutzungen abseits des Handels innerstädtische Flächen bespielen wollen, beobachtet Daniel Kroppmanns, Head of Retail Agency Germany bei Savills bereits: „Wir können für einstige Handelsflächen eine steigende Nachfrage anderer Marktteilnehmer wie aus dem Freizeit-, Entertainment- sowie Dienstleistungssektor registrieren. Und auch E-Auto-Hersteller sind weiterhin auf der Suche nach Showrooms. Durch das angepasste Mietniveau sind mittlerweile Nutzungen abseits des Handels in der Lage, solche Flächen anzumieten“ und ergänzt: „Gleichzeitig gibt es nach wie vor expandierende Händler und wir werden im kommenden Jahr auch neue Markteintritte sehen. Dennoch werden Anmietungsentscheidungen mit Bedacht getroffen und die Kompromissbereitschaft hinsichtlich Fläche und Lage nimmt weiter ab. Unberührt davon ist die Luxusbranche. Aufgrund des anhaltend hohen Nachfrageüberhangs in dem Flächensegment dominieren weiterhin Vermieter den Markt.“