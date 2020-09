Mehdi Patrick Riahy wechselt von JLL zu Avison Young

Mehdi Patrick Riahy

© Avison Young

JLL muss einen weiteren Abgang verkraften: Nach dem gestern bekannt gewordenen Wechsel von Sarah Cervinka zum Konkurrenten Knight Frank [wir berichteten] verlässt nun auch Mehdi Patrick Riahy das Immobilienberatungsunternehmen. Avison Young hat sich den Investmentspezialisten ins Boot geholt und ihn zum Principal und Geschäftsführer in Deutschland berufen. In dieser Funktion wird er künftig das Frankfurter Büro und von dort auch das standortübergreifende Investment-Team leiten.

.

„Wir freuen uns sehr, unser Management-Team mit einem derart renommierten Investmentspezialisten wie Mehdi Patrick Riahy zu stärken. Mehdi verfügt über ein etabliertes Netzwerk und kann eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorweisen. Auf dieser Basis wird er uns entscheidend dabei unterstützen, unser lokales und nationales Capital-Markets-Geschäft weiter auszubauen. Wir sind überzeugt, dass er als gebürtiger Frankfurter zudem das Wachstum unserer Frankfurter Niederlassung bedeutend vorantreiben wird. Ich habe Mehdi als sehr engagierten und hochprofessionellen Menschen kennengelernt und freue mich daher persönlich sehr, gemeinsam mit ihm die Expansion unseres Deutschland-Geschäfts fortzuführen“, erklärt Udo Stöckl, Principal und Sprecher der Geschäftsführung von Avison Young in Deutschland.



In den vergangenen fünf Jahren begleitete Mehdi Patrick Riahy Transaktionen in Höhe von mehr als vier Milliarden Euro, darunter für verschiedene Landmarks in Frankfurt. Insgesamt bringt er mehr als zwölf Jahre Investitions- und Vermietungserfahrung sowohl im Büro- als auch im Einzelhandelssektor mit. Für JLL war er rund zehn Jahre tätig [wir berichteten]. 2011 im Bereich Einzelhandelsvermietung gestartet, wechselte er 2015 in das Capital-Markets- und Office-Investment-Team. 2018 folgte die Beförderung zum National Director. In seiner Zeit bei dem Immobilienberatungsunternehmen wurde Mehdi Patrick Riahy als Teilnehmer in der ersten Folge des Entwicklungsprogramms für junge Führungskräfte ausgewählt. Seine Karriere in der Immobilienwirtschaft begann er bei BNP Paribas Real Estate. Riahy hält einen MBA der Akademie der Hochschule Biberach und einen Bachelor of Engineering der Fachhochschule Frankfurt.



„Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, in einem jungen und dynamischen Team für das einzige partnerschaftlich geführte Immobilienberatungsunternehmen der Welt zu arbeiten. Neben den aktuellen Herausforderungen gibt es eine Vielzahl spannender Themen wie Digitalisierung oder New Work, die die Immobilienmärkte der Zukunft prägen werden. Unser größtes Ziel ist es, unsere Kunden dabei zu unterstützen, hierfür die bestmöglichen Antworten zu finden. Um dies zu erreichen, werden wir uns auf den konsequenten Ausbau des Frankfurter Büros und seiner Marktanteile und die weitere Professionalisierung unseres deutschlandweiten Capital-Market-Bereiches konzentrieren“, kommentiert Mehdi Patrick Riahy.