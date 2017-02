Mega-Deal: Deka zahlt für Londoner Facebook-Sitz 510 Mio. Euro

Die Deka Immobilien GmbH hat auf dem Londoner Investmentmarkt einen Mega-Deal mit dem britischen REIT Great Portland in trockene Tücher gebracht. Der künftige Facebook-Sitz im Londoner West-End war dem deutschen Fondsmanagement satte 435 Mio. britische Pfund (Headline Price) wert, was umgerechnet ca. 510 Mio. Euro sind. Aber auch abzüglich der Mieterincentives und -garantien etc. liegt der Netto-Kaufpreis für die Landmark-Immobilie immer noch bei rund 375 Mio. britischen Pfund (440 Mio. Euro), was einer Nettoanfangsrendite von rund 4,25 Prozent entspricht. (Mehr Finanzdetails zum Deal) Laut James Hammond, Head of West End Investment bei CBRE, zeigt dieser Deal, der einer der Größten seit dem Referendum ist, wie stark nach wie vor das Interesse internationaler Investoren an britischen Immobilien - insbesondere Londoner Assets - ist, und zwar mit Blick auf die Position Londons als globaler Technologie-Hub.

Die Briten haben mit der Quartiersentwicklung „Rathbone Square“ auf dem in 2011 erworbenen Grundstück die größte Projektentwicklung ihrer Unternehmensgeschichte realisiert und damit einen Gewinn einfahren können. Nachdem bereits im Sommer 2014 die Wohnbauentwicklung vor Baubeginn verkauft werden konnte, folgte nun der erfolgreiche Exit des Büro-Assets. Die Büroimmobilie 35/50 Rathbone Place wird im Rahmen eines Joint Ventures anteilig in die Offenen Immobilien-Publikumsfonds WestInvest InterSelect und Deka-ImmobilienEuropa eingebracht.





Trotz des stolzen Kaufpreises liegt dieser 4 Prozent unter der letzten Bewertung im September.



Der Büroneubau verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 25.000 m². Davon entfallen rund 22.600 m² auf Büroflächen, die im März 2017 bezugsfertig an den Mieter Facebook übergeben werden. Das Online-Unternehmen hatte bereits vor Baustart einen entsprechenden Mietvertrag über 15 Jahre mit einer jährlichen Anfangsmiete von 17,8 Mio. britischen Pfund (20,8 Mio. Euro) für die neuen Flächen unterzeichnet [wir berichteten]. Das Gebäude befindet sich in begehrter West End-Lage von London in der Nähe der Oxford Street. Zudem verfügt das Objekt über eine sehr gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und liegt direkt an einem geplanten Bahnhof der unterirdischen Eisenbahnlinie „Crossrail„, die 2019 den Betrieb aufnehmen soll. Für die Immobilie wird die Nachhaltigkeitszertifizierung BREEAM-„Excellent“ angestrebt. Mit dem Ankauf diversifizieren die beiden Fonds ihre Großbritannien-Portfolios um eine attraktive Core-Immobilie und verbreitern mit Facebook ihren Mietermix in London.