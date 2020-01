Zu Dezember 2019 hat die MEFO-Floor GmbH & Co. KG eine rund 7.300 m² große Logistikimmobilie in Zeil am Main angemietet. Vermieter der Liegenschaft in der Top-Logistikregion Würzburg/Schweinfurt ist ein privater Investor, bei der Standortsuche und Vermittlung war Logivest beratend tätig.

Dem neue...

[…]