Meeting- und Seminarkonzept Sturmfreie Bude mietet Flächen in Düsseldorf

Die Budenfreunde GmbH hat in Düsseldorf, Georg-Glock-Straße 3, ca. 500 m² Meeting- und Konferenzfläche angemietet. In den Räumlichkeiten im Büro- und Geschäftsgebäude Three George eröffnet das Unternehmen zum Juni 2017 seinen ersten „Sturmfreie Bude“-Standort in Nordrhein-Westfalen. Vermieter des insgesamt ca. 14.000 m² BGF umfassenden Neubaus Three George ist die Momeni Gruppe. JLL war bei dieser Anmietung beratend für den Mieter tätig.

