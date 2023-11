Medizintechnik-Unternehmen vergrößert sich in Ratingen

Die MicroPort Scientific GmbH erweitert ihre Lagerkapazitäten und mietet einen neuen Standort in Ratingen, der nach Mieterwünschen ausgebaut wurde. Das vermittelte Objekt liegt an der Borsigstraße 15a, in unmittelbarer Nähe zum bisherigen Ratinger Standort von MicroPort und kombiniert Hallen- und Büronutzung. Dabei teilt sich die Fläche in 1.370 m² Lager- und 340 m² Büronutzung auf. Ruhr Real vermittelte den Mietvertrag zwischen MicroPort und dem institutionellen Eigentümer.

