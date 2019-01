Medienvermarkter Ad Alliance zieht in Frankfurter Hafenbogen

Hafenbogen

© OFB

Der Medienvermarkter Ad Alliance wird neuer Mieter im direkt am Main gelegenen Bürogebäude Hafenbogen im Frankfurter Westhafen. Das Unternehmen bezieht für mindestens sieben Jahre ab August 2019 auf der vierten Etage circa 1.000 m². Damit hat sich nach Dentsu Aegis Network ein weiteres prominentes Unternehmen aus der Kommunikationsbranche für den Hafenbogen entschieden [wir berichteten].

.

Angemietet werden die Büroflächen für knapp 40 Mitarbeiter der Ad Alliance, die das Medienportfolio von IP Deutschland und smartclip (beide Mediengruppe RTL) sowie e|MS (Gruner + Jahr) vermarktet. Mit dem Umzug der Kollegen innerhalb Frankfurts in ein gemeinsames Büro soll die Zusammenarbeit erleichtert werden.



„Der Westhafen ist für Ad Alliance ein hochattraktiver Standort: zentrale Lage, gute Verkehrsanbindung und nicht zuletzt ein ‚maritimes Flair‘. Der Hafenbogen bietet zudem moderne Büroflächen und liegt in direkter Nachbarschaft zu wichtigen Kunden und Geschäftspartnern“, sagt Thomas Weins, Leiter des Facility Managements der Mediengruppe RTL Deutschland.



Das Objekt an der Speicherstraße 53 verfügt über rund 14.000 m² Mietfläche, die sich auf neun oberirdische Etagen erstrecken. Das internationale Agenturnetzwerk Dentsu Aegis Network wird auf rund 7.000 m² seine neue Deutschlandzentrale beziehen. Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) ist Entwickler des Projektes, gemanagt wird es von der Tochter OFB Projektentwicklung.