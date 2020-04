KW-Development erwirbt weitere Grundstücke in der Medienstadt Babelsberg

Die KW-Development gilt dank der Errichtung zahlreicher Wohn- und Bürogebäude in der Potsdamer Medienstadt und im Brunnen Viertel als flächenmäßig größter Gewerbeentwickler der brandenburgischen Hauptstadt. Bisherige Projekte umfassen u.a. das „Bürohaus in der Medienstadt“ in der August-Bebel-Straße mit über 7.100 m² Bürofläche [KW-Development feiert Richtfest in der Medienstadt Babelsberg], den „Campus Babelsberg“ mit einem Zusammenspiel aus möblierten Apartments, einem Edeka, dm, einem Café und einer Kita sowie das „Pentagon“ mit 5.300 m² Bürofläche [Endspurt im Campus Babelsberg: Richtfest für Pentagon]. Zu Beginn des Jahres hat das Unternehmen nun zwei weitere Grundstücke vom Filmpark Babelsberg auf dem Areal neben dem Filmpark in Potsdam erworben. Der Berliner Projektentwickler plant dort den Bau weiterer Bürogebäude.

