Die Suche nach einem Architekturpartner für das neue „Cutting-Edge“-Projekt am Eingang zum Düsseldorfer Medienhafen ist erfolgreich beendet. Nach dem Open Call „Think out of the box“ an alle interessierten Kreativen sowie einem „speed dating“ für eine erste Vorauswahl gingen für „The Challenge“ die fünf renommierten Architekturbüros 3XN und Henning Larsen…

[…]