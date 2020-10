Medienhafen bekommt „Zech Haus Düsseldorf“

Das Kopenhagener Architekturbüro Cobe sorgt für ein neues städtebauliches Highlight im Medienhafen. Die Gustav Zech Stiftung hat einen Realisierungswettbewerb für eine neue Unternehmenszentrale am Hafenbeckenkopf B durchgeführt. Der nichtoffene Realisierungswettbewerb Zech Haus Düsseldorf mit den fünf teilnehmenden Architekturbüros Cobe (Kopenhagen), DFZ (Hamburg), Roberneun (Berlin), SeARCH (Amsterdam) und StructureLab (Düsseldorf) fand in der Zeit von Juni bis September 2020 statt. Aus dem Wettbewerb ging der Entwurf von Cobe jetzt als Sieger hervor.

