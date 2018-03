Medici Living Group eröffnet zweites Co-Living-Gebäude Quarters in New York

Die Medici Living Group hat in New York ihr zweites Co-Living-Gebäude der Marke Quarters eröffnet. Damit baut das Berliner Unternehmen seine Marktpräsenz in den USA sukzessiv weiter aus. Das Apartmenthaus liegt an der 629 E 5th Street im East Village und umfasst rund 1.900 m² Gesamtmietfläche. Auf insgesamt sieben Etagen bietet das Gebäude Wohnraum für 64 Personen. Mit ihrer Marke Quarters richtet sich die Medici Living Group an Gründer und Young Professionals, die modern, flexibel und zentral leben, gleichzeitig Teil einer Gemeinschaft werden und sich untereinander vernetzen wollen.

Das Objekt wurde 1920 gebaut und nun aufwendig saniert. Dabei wurde der Fokus auf eine hochwertige Innenarchitektur gelegt. Im Erdgeschoss steht allen Bewohnern eine große Gemeinschaftsfläche – der so genannte „Community Space“ – mit einer Lounge, einem Waschraum, einer Gemeinschaftsküche und einer Bibliothek zur Verfügung. Im Außenbereich können sie zudem einen Garten nutzen. Das Gebäude wurde mit modernster Smart-Home-Technik ausgestattet: Via Smartphone lassen sich schnell und unkompliziert so beispielsweise Heizung und Licht steuern oder Wohnungs- und Zimmertüren öffnen und schließen.



Das Leben verändert sich

„Unser neues Haus im East Village ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie sich Leben verändert und über die nächsten Jahre weiter verändern wird: Modernste Ausstattung, eine sehr agile Community, die viele Möglichkeiten bekommt, im Shared Space diverse Aktivitäten zu unternehmen, sowie eine sehr lebendige Nachbarschaft“, sagt Gunther Schmidt, Gründer und CEO der Medici Living Group.



Trotz seiner ruhigen Lage am Ende einer Seitenstraße liegt das neue Quarters-Haus inmitten von Manhattan und ist mit den dortigen lokalen Geschäften, Restaurants und Gemeinschaftsgärten von einer ausgezeichneten Infrastruktur umgeben.



Die Medici Living Group ist seit fünf Jahren erfolgreich am Markt. In dieser Zeit hat das PropTech-Unternehmen die Assetklasse Co-Living in Deutschland mit etabliert und den Bereich Student Co-Living weiterentwickelt. In Partnerschaft mit Asset Managern und Hausverwaltungen mietet die Gruppe für ihre beiden Marken Medici Living (Student Co-Living) und Quarters (Co-Living für Young Professionals) Bestands- und Neubauimmobilien langfristig an. Alle Wohneinheiten werden zielgruppengerecht ausgestattet und anschließend weitervermietet. Aktuell hat die Medici Living Group in Deutschland, den Niederlanden und den USA ein Portfolio mit rund 1.700 Zimmern.