Medical Propeties Trust refinanziert mit 655 Millionen Euro sein Portfolio

Medical Properties Trust (MPT) hat CBRE beauftragt eine langfristige Immobilienfinanzierung auszuschreiben und zum Abschluss zu bringen, die den größten Teil des Portfolios von MPT’s Rehakliniken in Deutschland abdeckt. Mit einer Finanzierungshöhe von 655 Millionen Euro handelt es sich nicht nur um die erste großvolumige Portfoliofinanzierung für Rehakliniken, sondern stellt auch die bisher größte Finanzierung im Bereich der Gesundheitsimmobilien dar. Der Kreditnehmer konnte sich über ein Konsortium institutioneller Kreditgeber für 7 Jahre zu vorteilhaften Konditionen eindecken.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unseren langjährigen Kunden auch bei der Refinanzierung des Fremdkapitals unterstützen durften. Gleichzeitig konnten wir so dokumentieren wie nachhaltig sich die Liquidität für den Gesundheitssektor nicht nur auf Ebene des Eigenkapitals, sondern auch auf Ebene des Fremdkapitals verbessert hat und sich für alle Beteiligten vorteilhaft gestalten lässt“, so Dirk Richolt, Head of Real Estate Finance bei CBRE. Die Kreditfinanzierung ist Teil einer größeren Rekapitalisierungsmaßnahme von MPT’s Immobilienbestand in Deutschland für die CBRE ebenfalls mandatiert ist.