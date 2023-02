MediaWorks Munich heißt jetzt LOVT

Hines und Union Investment starten gemeinsam mit dem umfassenden Rebranding des MediaWorks Munich. Für ein Gesamtinvestmentvolumen von voraussichtlich über eine Milliarde Euro planen die Partner, das Gebäudeensemble, das künftig LOVT heißen wird, zwischen 2026 bis 2029 in mehreren Bauabschnitten zu revitalisieren.

.