Median kauft Reha-Kliniken Wied

Die Median-Gruppe, hinter der die Private Equity-Gesellschaft Waterland als Mehrheitsanteilseigner steht, baut mit dem Kauf der Kliniken Wied ihr Portfolio weiter aus. Mit dem Zukauf setzt das Haus die bisherige Buy and Build-Strategie rund um ihr Portfoliounternehmen fort: 19 Zukäufe wurden in den letzten Jahren getätigt. Wie das Unternehmen mitteile, baue die Gruppe mit dem Zukauf nicht nur die Anzahl seiner Einrichtungen auf 120, sondern auch seine regionale Präsenz aus und erweitere zudem das Leistungsspektrum. Die Beteiligungsfirma hat frisches Kapital zur aktuellen Transaktion beigesteuert. Details des Deals wurden allerdings nicht veröffentlicht.

„Die beiden Häuser sind eine angesehene Institution. Sie passen mit ihren Schwerpunkten und ihrer hohen Versorgungsqualität optimal zu Median. Zugleich können wir die regionale Präsenz in Rheinland-Pfalz noch einmal erhöhen. Unsere Buy-and-Build-Strategie, mit der Median zum größten privaten Reha-Klinikbetreiber geworden ist, setzen wir konsequent fort“, so Dr. Carsten Rahlfs, Managing Partner von Waterland.



Die Kliniken Wied GmbH & Co. KG betreibt zwei Reha-Einrichtungen im rheinland-pfälzischen Teil des Westerwaldes. Seit 1974 bestehen das Haus Sonnenhang in Steimel und das Haus Mühlental in Wied. Die Einrichtungen sind auf Rehabilitation bei Suchterkrankungen spezialisiert. Es gibt 214 Plätze für Patienten. 166 Mitarbeiter sind für die Reha-Kliniken tätig.